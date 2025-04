Irene Nastasi, alunna della classe IV A del Liceo Classico “Impallomeni” di Milazzo, si è classificata al secondo posto nella categoria Seniores dell’Agon Zanklaios, dopo essersi cimentata nella traduzione di un passo della vita di Solone tratto dalle delle Vite Parallele di Plutarco. Il Certamen di traduzione, giunto alla XI edizione, è stato promosso dal Liceo “La Farina”, in collaborazione con l’Università di Messina e con la sezione provinciale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.



La cerimonia di premiazione si è svolta nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, al termine della Lectio Magistralis del professore Renzo Tosi, Ordinario di Lingua e Letteratura Greca.



«Questo premio è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica – afferma la dirigente Francesca Currò – i classici greci rappresentano, infatti, un patrimonio inesauribile di conoscenza e sono capaci di nutrire ancora oggi le menti dei giovani. Un sentito ringraziamento va alle docenti Gina Campagna e Concetta Pascon per l’impegno e la dedizione profusi».



Gli studenti premiati.

Per la Categoria Iuniores (III anno): Mario Centorrino – III B – Liceo Classico “F. Maurolico” (ME), Filippo Cardillo – III A – IIS “Michele Amari” (Giarre) Miriam Iraci – III C – IIS “Michele Amari” (Giarre).



Per la categoria Seniores (IV e V anno): Domenico De Salvo – V C – Liceo Classico “G. La Farina” (ME), Irene Nastasi – IV AC – Liceo “G.B. Impallomeni” (Milazzo), Simone

Rao – IV B – IIS “Michele Amari” (Giarre)







