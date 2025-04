Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata alla nostra redazione. Un testo che parla dell’omicidio di Sara Campanella, la studentessa uccisa ieri a Messina. Il presunto assassino è stato arrestato stanotte a Noto.

LA LETTERA. 31 marzo 2025. Una giornata normale a Messina, o forse no. Un pomeriggio normale a Messina, o forse no. Piove, la città è in movimento e la vita scorre. Sara, una giovane ragazza studentessa universitaria fuori sede di 22 anni, o forse 21 (ma che importanza ha: sono sempre troppi pochi), uscita da casa la mattina per inseguire un suo sogno, non vi farà più ritorno. Qualcuno ha deciso che Sara non doveva più vivere, non doveva più sorridere alla vita. Sara è stata presa alle spalle e accoltellata, in mezzo alla strada, in mezzo alla gente. A pochi passi da noi.

Ma si può morire così? Per uno scherzo del destino, 5 anni fa, il 31 marzo 2020, in piena pandemia, veniva uccisa Lorena Quaranta dal suo “compagno”. Spesso i giornali, le televisioni, danno notizia di queste tragedie: una donna è stata uccisa. Non mi abituerò mai a questo e provo un senso di nausea ed impotenza che fa male.

Da poco ho terminato di leggere un libro di Salvo Palazzolo, dal titolo “L’amore in questa città”. Una storia vera, che non conoscevo, che non conoscevamo. Parla di una ragazza di 20 anni, Cetti Zerilli, vittima di femminicidio a Palermo nel 1935, in piena dittatura fascista. Il corpo della ragazza, anche lei studentessa universitaria, venne trovato nel palazzo dell’Università. Uccisa con tre colpi di pistola. Ma nessuno ne ha mai saputo nulla, perché il fascismo lo cancellò in modo brutale, per ragioni ancora non del tutto chiare. E oggi, il nome di quella ragazza di vent’anni viene citato per la prima volta, in un libro. La verità venne censurata dal regime che archivia il caso facendolo passare per omicidio-suicidio. Il padre della ragazza, Felice, si rifiuta di accettare la versione ufficiale della tragedia e in una Palermo anestetizzata dalla violenza fascista trova un complice della sua privata ricerca di giustizia in Nino Marino, all’epoca un cronista. A distanza di 90 anni, i casi di femminicidio purtroppo non si fermano, anzi, sono in continuo aumento. Tante donne continuano a morire in una strage che sembra senza fine. Vengono uccise dal marito, dal fidanzato, dall’ex, da un verme che si definisce “uomo” e dichiara di essere innamorato, quando in realtà è soltanto un criminale.

Ogni volta che sento queste notizie, non ho parole sul perché di tanta violenza e spero che certe situazioni non accadano più. Invece no, accadono e accadranno ancora. Questa volta voglio trovarle le parole. Forse perché il macabro femminicidio è avvenuto a due passi da casa nostra, in una zona che, più o meno, tutti abbiamo frequentato. La vita è un dono di Dio ed è una sola. Nessuno può pensare di avere potere sulla vita degli altri. Ieri sera, dopo aver appreso la tragica notizia, mi sono chiesto: “Ma se dovesse accadere a mia figlia, a mia nipote, a mia sorella, come mi comporterei? Cosa farei?”. Forse è meglio non porsi queste domande, non darsi una risposta e continuare a sperare e immaginare un futuro migliore, in cui la giustizia e la legalità trionfi sempre.



Ho due nipotine di 7 e 4 anni, Giorgia e Gaia, e tra qualche mese ne avrò in dono una terza. Ho il dovere di proteggerle davanti alla crudeltà del mondo reale, della vita quotidiana, ma quando cresceranno e cammineranno da sole per strada chi le proteggerà? Chi potrà assicurare loro che nessuno potrà sentirsi in diritto di far loro del male? Tutti noi abbiamo l’obbligo morale di dire basta a questo scempio, di fare del nostro meglio per educare la società a prevenire queste stragi e per lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato. Il mio pensiero va alla povera Sara e a tutti i familiari e amici che piangono la sua morte.



Lettera firmata da Marco Siracusa

