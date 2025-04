Al via le celebrazioni in occasione della Festa di San Francesco di Paola al Santuario di Milazzo retto dal Superiore padre Saverio Cento.

Oggi, martedì 1 aprile, alle 18, è in programma la recita del Santo Rosario e, alle 18:30, la Santa Messa, a seguire Pio Transito.

Domani mercoledì 2 aprile le sante messe si svolgeranno alle 8 – 10 – 12.

E alle 18:15 raduno nella Parrocchia di Santo Stefano Protomartire per il Pellegrinaggio Giubilare Vicariale (Piazza Duomo, Via Nino Ryolo Lungomare Garibaldi, Salita San Francesco, Santuario).

A seguire la solenne Concelebrazione Eucaristica.

In questa occasione sarà possibile lucrare le indulgenze. Questo è l’anno del Giubileo e il Santuario milazzese è proprio uno di quelli in cui si potrà lucrare l’indulgenza.

