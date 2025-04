In giro era stato visto da alcuni cittadini che, chiamati a testimoniare, hanno ipotizzato che fino a domenica mattina era vivo e si trovava nella zona dell’ex Hotel. Magari la vecchia struttura gli era sembrato un posto adatto dove trovare riparo durante la notte.

La vittima, identificata immediatamente grazie al passaporto che aveva in tasca, è un 57enne, originario di Roma che, a quanto pare, si trovava a Milazzo solo da alcuni giorni. In città era senza parenti, senza un lavoro e probabilmente senza una casa. Una persona, si ipotizza, con difficoltà economiche che cambiava spesso città e questa volta aveva scelto proprio Milazzo. Ma nella Città del Capo ha forse deciso di mettere un punto alle sue difficoltà.

In un capannone nella parte retrostante dell’ex hotel ormai abbandonato da anni, infatti, è stato trovato un uomo con una corda al collo. Senza vita.

A lanciare l’allarme è stata, verso mezzogiorno, una telefonata fatta al 112. Così nel giro di pochi minuti nell’area dell’ex Silvanetta sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo e un’ambulanza del 118. I numerosi mezzi parcheggiati nell’area di sosta di via Acqueviole hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei passanti. E subito è stata intuita la gravità della situazione.

