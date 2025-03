Al convegno nazionale organizzato dalla Commissione Finanza Agevolata, PNRR e Fondi Europei dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti con al centro il tema del Credito di Imposta Zes Unica 2025 sono intervenuti due professionisti milazzesi: Melo Martella docente di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Messina che ha trattato il tema dei controlli e Giuseppe Saporita segretario nazionale della commissione finanza agevolata dell’Unione Nazionale che ha parlato della normativa di riferimento e degli aspetti legati al cumulo.

Martella e Saporita sono esperti in materia di agevolazioni fiscali e hanno già nel 2024 aiutato diverse aziende ad accedere alla misura di agevolazione Zes Unica 2024 con ripercussioni importanti in termini di investimenti nel territorio della provincia di Messina e non solo.

La Zes Unica rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per tutte le regioni del Mezzogiorno. Il credito di imposta, misura cardine della Zes, è rivolto a tutte quelle imprese con progetto di investimento già operanti in una delle regioni del sud Italia o che intendono aprire un’unità produttiva. La misura prevede per le micro e piccole imprese un’agevolazione pari al 60% dell’investimento. Dal 2025 Il credito è anche cumulabile con altre misure di agevolazione vedi Transizione 5.0Insomma una vera opportunità che deve essere messa a conoscenza di tutte le imprese.

All’incontro, moderato da Fabio Siricio – Presidente Commissione Finanza Agevolata UNGDCEC hanno preso parte: Mariangela Zoppo – Zes Unica Imprese Agricole – Fabio Sciuto – Aspetti operativi della Zes Unica – Aldo Cadau – Aspetti strategici Ze Unica – Emilio De Vita – Prospettive sul mondo delle imprese – Leonardo Erre – Rilevanza penale dell’indebita compensazione – Fernando Marotta – Attività di controllo sui crediti di imposta – Raffaella Paita – Politiche di sviluppo e coesione Mezzogiorno – Giuseppe Romano – Coordinatore struttura missione Zes Unica

