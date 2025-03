È davvero disarmante apprendere che un patrimonio librario di straordinaria importanza come quello custodito dalla Biblioteca Regionale di Messina stia rischiando l’ennesima dispersione. E questa volta non a causa di un catastrofico terremoto come quello del 1908 e nemmeno per colpa dei tremendi bombardamenti aerei che nel secondo conflitto mondiale, solo per limitarci alla perdita subita della nostra Milazzo, provocarono la distruzione di ben 300 anni di atti notarili, 3 secoli di storia cittadina andati in fumo nel vicino Archivio di Stato, polverizzati dalla furia devastatrice della bombe nemiche.

Questa volta a minacciare la sospensione – per chissà quanti anni – della fruizione pubblica di un patrimonio di inestimabile valore economico e culturale sono gli sfratti esecutivi delle sedi che attualmente ospitano la stessa Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”. Come la villa di contrada S. Agata, che ospita la preziosa emeroteca, ossia la raccolta di antichi quotidiani ed altri periodici che per ben due secoli testimoniano giorno dopo giorno la cronaca di Messina e provincia. Preziosi reperti che ancora attendono di essere digitalizzati con le moderne tecnologie digitali. E che gli sfratti esecutivi sottrarranno per anni, ma forse è meglio dire per decenni, alla consultazione di studenti e studiosi, privando gli stessi di fonti preziosissime ed uniche, congelando conseguentemente la ricerca ed anche la pubblicazione di nuovi libri di argomento locale.

“La Società Milazzese di Storia Patria ed il Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo, consapevoli della straordinaria importanza del patrimonio culturale della Biblioteca Regionale di Messina, esprimono la propria solidarietà alla Direttrice – scrive Massimo Tricamo in un comunicato stampa – ed al personale tutto, aderendo alla petizione avviata, per iniziativa spontanea di alcuni frequentatori dell’Istituto, affinché vengano trovate soluzioni opportune allo scopo d’impedire gli sfratti esecutivi o per almeno individuare plausibili soluzioni alternative. A tal proposito invitiamo amici e sostenitori, ma anche altre realtà associative, a scrivere a storiapatria@tiscali.it per aderire alla petizione. Sarà cura del nostro sodalizio trasmettere le firme raccolte alla pec della Biblioteca Regionale”.

