Milazzo, ritrovato il corpo di un 50enne in un capannone alle spalle dell’ex Silvanetta

Ritrovato in via Tonnara, alle spalle dell’ex Hotel Silvanetta, in un capannone il corpo di un uomo cinquantenne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Milazzo e un’ambulanza del 118.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per stabilire cosa sia realmente successo.

Sul posto il procuratore capo Giuseppe Verzera.



