«Siamo davvero fiere ed orgogliose dei nostri genitori – confessano le figlie Mariella ed Eleonora – il loro lavoro è stato molto sacrificante ma lo hanno svolto sempre con grande passione e dedizione, non risparmiando impegno, sorrisi e affetto verso tutti i loro clienti, ed insegnandoci che il rispetto delle persone, l’onestà, l’umiltà e l’amore verso il prossimo sono valori di vita imprescindibili. A loro non possiamo che dire grazie».

Questo uno dei tanti messaggi di affetto (almeno un centinaio), lasciati sui social dai loro clienti e amici. Clienti che anche oggi hanno animato il panificio durante il saluto che Gianni e Stefania hanno voluto dedicare loro e che si è svolto tra il profumo dei loro prodotti e le lacrime di questa decisione presa – per dedicarsi al pensionamento – con grande dispiacere e nostalgia, ma con tanta soddisfazione e gratitudine.

«Sono riusciti con amore e passione ad andare oltre. A trasformare un panificio in una casa dove si andava a comprare il pane e dove venivano dispensati, sorrisi, sguardi e abbracci e consigli».

Il panificio fu fondato 58 anni fa grazie al padre e li Gianni iniziò la sua attività, e con lui continuò la moglie Stefania dopo diversi anni creando nel quartiere di Grazia non solo un esercizio commerciale ma un punto di riferimento. “Un’istituzione nel quartiere” come hanno commentato i clienti.

