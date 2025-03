MONFORTE SAN GIORGIO. Il viaggio delle Valli del Mito e della Musica, promosso dal Gal Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza, fa tappa nella splendida cornice della Valle del Niceto e del Mela, con un ricco programma che animerà piazza IV Novembre a Monforte San Giorgio nei giorni di sabato 5 e domenica 6 aprile.

Sabato 5 aprile, a partire dalle 18, si terrà la cerimonia di apertura con i saluti istituzionali e il taglio del nastro. Seguirà lo showcooking dello chef Giuseppe Geraci, che proporrà la sua personale interpretazione dei sapori locali, e la dolce creazione del maestro gelatiere Rosario Leone D’Angelo, fondatore di Sikè Gelato. A moderare gli interventi la giornalista Nadia Maio. La serata sarà arricchita dalle esibizioni dei giovanissimi alunni della Scuola Primaria Stefano Tuccio, simbolo del legame tra educazione e territorio.

Spazio poi alle degustazioni gratuite dei prodotti tipici locali, realizzate in collaborazione con le aziende del territorio e con il supporto di ITS Albatros e AIS Sicilia, che guideranno i partecipanti alla scoperta di sapori e abbinamenti. A chiudere la serata, la musica folk del gruppo Il Melograno, con canti e ritmi della tradizione popolare.

Domenica 6 aprile, la giornata si aprirà alle 19 con la tavola rotonda dal titolo “Territorio, Salute e Formazione: Strategie per lo Sviluppo Sostenibile”, un importante momento di confronto che vedrà la partecipazione di: Antonio Pinizzotto, Sindaco di Monforte San Giorgio, Cateno De Luca, sindaco di Taormina, Antonella Sidoti, presidente ITS Albatros, Carmen Simone, biologa nutrizionista, Nino Modica, maestro Canditore (Don Il Candito Siciliano), Santi Vasari, titolare della Società Agricola Vasari, Nicola Cicero, docente di Chimica degli Alimenti (UniMe), Grazia Di Paola, referente progetto didattico sull’olio per AIS Sicilia. Modera la giornalista Rossana Franzone.

A seguire, lo showcooking dello chef Paolo Romeo, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Messina, che proporrà un nuovo viaggio nel gusto attraverso le eccellenze del territorio. Il gran finale sarà affidato alla voce e alla presenza scenica dell’artista internazionale Peppe Voltarelli, in un concerto che unisce musica d’autore e sonorità mediterranee.

«Con ogni tappa consolidiamo un percorso di valorizzazione che parte dal basso, fatto di storie, esperienze e identità condivise – dichiara Antonio Bonfiglio, presidente del GAL Taormina Peloritani –. A Monforte San Giorgio parleremo di sostenibilità, salute e formazione, ma lo faremo come sempre partendo dal territorio e dai suoi protagonisti. Questo progetto è la dimostrazione che fare rete è possibile, e che le nostre Valli hanno tanto da raccontare e da offrire.»

Un altro fine settimana da non perdere, per vivere il territorio attraverso le sue storie, i suoi sapori e la sua identità.

