Unire visione strategica, consulenza finanziaria ed efficienza operativa: con questo l’obiettivo si è svolto l’incontro “Oltre il Business”, organizzato dall’agenzia messinese di Fineco. Un evento pensato per imprenditori, aziende e professionisti desiderosi di trasformare la gestione finanziaria in un motore concreto di crescita e protezione.

Protagonisti della serata sono stati Antonello Gallo, Private Banker e Group Manager di FinecoBank, e Santi Grillo, Commercialista e Corporate Finance Advisor, che hanno illustrato come l’integrazione tra consulenza fiscale e finanziaria possa offrire un vantaggio competitivo decisivo, anche in un contesto economico complesso come quello attuale.

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte oltre cento imprenditori, si è parlato di Dal bilancio alla strategia: la finanza che crea valore. Dietro ogni impresa di successo c’è una strategia finanziaria solida, capace di andare oltre i numeri. L’incontro ha mostrato come strumenti quali il TFM per amministratori, la segregazione patrimoniale tramite holding o trust, la gestione del TFR e la consulenza fee-only rappresentino leve fondamentali per proteggere e valorizzare sia l’azienda che il patrimonio personale dell’imprenditore.

FinecoBank: tecnologia e consulenza al servizio delle imprese. L’evento ha anche rappresentato l’occasione per presentare il modello FinecoBank, una delle principali realtà FinTech in Europa: piattaforme evolute, efficienza operativa e una rete di consulenti specializzati per offrire un servizio altamente personalizzato e trasparente. Attraverso la consulenza evoluta, il portafoglio finanziario viene gestito con un approccio integrato: analisi dei rischi, qualità degli strumenti, sostenibilità ESG e monitoraggio continuo. Il tutto, con un modello fee-only che elimina conflitti di interesse e consente anche alle aziende di dedurre fiscalmente i costi della consulenza.

Un messaggio chiaro: crescere, proteggere, evolvere. “Oltre il Business” non è stato solo un incontro tecnico, ma un’occasione per riflettere su come imprenditori e aziende possano affrontare le sfide di oggi con strumenti nuovi, visione e supporto qualificato. Perché, come ricordato durante l’evento, il successo si misura anche nella capacità di dare continuità e sicurezza al proprio patrimonio nel tempo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin