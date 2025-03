Svincolati Milazzo 89/Virtus Molfetta 74. Parziali: 26-15, 51-38, 69-56. La Svincolati Milazzo centra il terzo successo consecutivo battendo Molfetta al Pala Milone. Per i ragazzi di coach Priulla una vittoria che vale la conferma della terza posizione in classifica a due punti dalle due battistrada.

Molfetta parte bene e va sul +4, Bolletta e Quarta operano il sorpasso dopo quattro minuti di gioco. I pugliesi provano a rispondere ma Milazzo resta ancora sul +4 a metà frazione con Rimsa e Quarta in evidenza. Bergamo riporta sotto i suoi ma le bombe di Lalic e Giannullo riallontanano Molfetta, la Svincolati sul + 11 nella prima frazione.

In apertura del secondo quarto le triple di Giambò e Bolletta lanciano ulteriormente i mamertini avanti,+19. Sirakov scuote i suoi , Jankovic colpisce e così Mofetta accorcia sul – 11. Milazzo si riaccende con Lalic, Rimsa e Scredi, nuovo allungo ed al giungere del riposo lungo si chiude sul 51-38.

Al rientro i Milazzesi confermano il trend precedente, Molfetta ci prova con Gulley, Natalini ed il solito Sirakov ma i biancoblù in controllo tengono lontani gli avversari, +15 al termine del terzo quarto.

I pugliesi producono il massimo sforzo in avvio degli ultimi dieci minuti ed è – 9 ma Rimsa con 5 punti consecutivi rispedisce dietro Molfetta. La formazione ospite non molla ma la bomba di Quarta ed un canestro di Giambò valgono il +17 a 6’30 dalla fine. Scredi e compagni toccano anche il +21, la gara è ormai in cassaforte. Nel finale i ragazzi di Coach Fabbri rendono meno pesante il passivo, al giungere della sirena la Svincolati Milazzo vince sul punteggio finale di 89-74.

Svincolati Milazzo: Salvatico, Malual 4, Quarta 12, Giambò 10, Lalic 15, Bolletta 10, Rimsa 19, Giannullo 8, Comin, Scredi 11. All. Priulla.

Virtus Molfetta: Savoia ne, Bertoni 4, Bergamo 3, Seck, Natalini 4, Gulley 18, Jankovic 14, Sirakov 31, Arifkhanov. All. Fabbri.

Arbitri: Giunta e Filesi

