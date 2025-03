Buona la prima per il primo motoincontro Harley Davidson, organizzato nella piazza di Corriolo dall’associazione “Ottavio Bottecchia”, presieduta da Stefano Maio, con il patrocinio del Comune di San Filippo del Mela, la Città di Milazzo e la collaborazione di Pagano Spettacoli. Le moto più amate d’america con alla guida i fedeli centauri provenienti da più parti della provincia di Messina si sono radunate in mattinata nella piazza della piccola frazione filippese, movimentando la domenica dei suoi abitanti con il loro inconfondibile rombo.

Tra i gruppi presenti i Saraceni, i Banditos, i Pirates, i Longano bikers, i Predatori dello stretto e i Free bikers. Nel corso della lunga giornata si sono alternati sul palco diversi artisti locali. Apprezzata dai presenti la degustazione di panini con salsiccia e focaccia accompagnati da buon vino locale e dei tradizionali cannoli siciliani.

«L’associazione Ottavio Bottecchia nacque a Corriolo quarant’anni fa dallo spirito di iniziativa dei nostri padri. Dopo decenni di inattività – racconta il presidente Stefano Maio – abbiamo voluto rendere onore ai fondatori, attraverso la sua ricostituzione. Un modo per creare movimento in una frazione che altrimenti avrebbe davvero poco da offrire ai suoi abitanti. Il raduno – conclude – rappresenta il primo di tanti altri eventi che abbiamo già programmato, o che programmeremo in futuro, sperando in una partecipazione via via sempre più crescente».

Nel corso della manifestazione si è pensato anche ai bambini, protagonisti nel pomeriggio di un momento di animazione a cura della Disco Ludy. In serata concerto di Angelo Mauro, cantante napoletano dalle inconfondibili origini catanesi, che con la sua esibizione ha concluso l’insolita, ma divertente domenica corriolese. Insomma un evento per appassionati e non solo.

