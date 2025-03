Carolina Costa, visibilmente emozionata, ha espresso la sua gratitudine al pubblico milazzese, che ha riempito la sala di Palazzo D’Amico, e all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Pippo Midili e all’assessora Lydia Russo , per aver reso possibile questo incontro.

Le note del maestro Giuseppe Mario Sidoti hanno accompagnato la serata, tessendo un tappeto sonoro di emozioni. Le sue interpretazioni di brani iconici come “Mokarta”dei Kunsertu , “La donna cannone” di Francesco De Gregori, “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone e Andrea Morricone, e “Garota de Ipanema” di Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, hanno creato un’atmosfera magica, in perfetta sintonia con il tema del romanzo.

Le onde del mare lambiscono le mura color ocra di palazzo D’Amico, scrigno di storia e fascino risorgimentale, mentre al suo interno risuonano le parole di Carolina Costa , scrittrice messinese che ha conquistato il cuore del pubblico con il suo ultimo romanzo, “ Non smettere mai di sognare ” (Scatole Parlanti). Dopo il successo del suo esordio, “Adorata Carolina” (2023), Carolina Costa torna a incantare i lettori, guidandoli in un viaggio onirico alla scoperta dell’essenza più autentica dell’animo umano.

