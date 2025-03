SAN FILIPPO DEL MELA. Compleanno speciale per una cittadina filippese, la signora Maria Saporita, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Ieri pomeriggio il vicesindaco Valentino Colosi, l’assessore Teresa Artale e la sindaca dei ragazzi Nancy Cirino hanno partecipato alla festa organizzata dai familiari presso la comunità alloggio Regina Pacis di Giammoro, dove vive da alcuni anni, portando il saluto del sindaco, dell’amministrazione comunale e della comunità filippese.

Secondogenita di una famiglia di sei figli, la vita della signora Maria è stata scandita dalle vicende della storia contemporanea: all’età di 21 anni, approfittando dei concitati giorni che hanno preceduto il referendum monarchia/repubblica del giugno 1946, ha posto in essere la classica fuitina con il suo amato Giuseppe, anch’egli filippese, poi divenuto suo marito e padre dei suoi tre figli: Carmelo, Antonino e Concetta.

Negli anni sessanta è emigrata con la famiglia in Svizzera, dove ha prestato lavoro come stiratrice nella lavanderia di un ospedale. Vent’anni di sacrifici e un solo sogno, che è riuscita a coronare: costruire una casa e tornare al suo paese d’origine. Nel 1996 è venuto a mancare il marito, ma lei con forza e coraggio ha continuato la sua vita raggiungendo di tanto in tanto i figli all’estero. Oggi ha una grande famiglia che le vuole bene: tre figli, sette nipoti e nove pronipoti che si sono riuniti attorno a nonna Maria per festeggiare questo importante traguardo.

