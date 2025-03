Da pochi giorni, sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali

di Messina, sono iniziate le attività propedeutiche ai lavori di ristrutturazione

della Chiesa del SS. Salvatore alla Badia.



L’edificio religioso, la cui edificazione è iniziata nel 1616, rimodernato nella facciata nel 1755, situato nel cuore dell’antico Borgo collinare, pregevole per rilevanza storica e artistica, caratterizzata da un bel prospetto settecentesco e da eleganti decorazioni interne, è rimasto chiusa per diversi decenni.



Con l’intervento appena avviato si potrà restituire alla fruizione della collettività un bene assai interessante per la sua forma architettonica e per il ricco corredo artistico contenuto, nonostante l’incuria e i furti lo abbiano rimaneggiato.



«Sono questi gli interventi pubblici che ci piacciono – scrive in una nota Guglielmo Maneri, presidente della sezione di Milazzo di Italia Nostra – valorizzano il ricco Patrimonio Culturale milazzese e rendono più interessante e attrattiva la nostra Città. La nostra Associazione plaude a quanti hanno contribuito all’avvio dei lavori: il Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni, proprietario dell’immobile, la Prefettura di Messina, la Soprintendenza ai BB.CC.AA., gli studiosi e le Associazioni che hanno da sempre insistito per il pieno recupero e la pubblica fruizione.







Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin