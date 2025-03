Domenica 30 marzo il palco del Teatro Trifiletti di Milazzo ospiterà una delle opere più suggestive e al contempo esilaranti del panorama teatrale contemporaneo: “La Governante di Cavour“.

Lo spettacolo, in programma nel cartellone dell’associazione Culturale QuiNteatro , diretto da Francesca Nunzi, porta il pubblico in un viaggio coinvolgente attraverso i retroscena della vita di uno dei protagonisti chiave della storia italiana: Camillo Benso di Cavour, il politico che ha segnato il destino dell’Italia unificata, con la stessa Francesca Nunzi nei panni di Mena, la governante, e Marco Predieri come Camillo Benso, detto Millo, i quali danno vita a una commedia che ribalta la storia ufficiale, suggerendo che dietro ai grandi eventi ci siano stati anche piccoli ma determinanti interventi domestici.

Cosa c’è dunque dietro l’Unità d’Italia? Tutti pensano ai grandi uomini della Storia, ma se invece a salvare le sorti dello Stivale fosse stata un’insospettabile governante? La messa in scena è uno scoppiettante e raffinato gioco teatrale, dove i due attori si cimentano in un caleidoscopio di situazioni, accenti, citazioni e giochi di parole finalizzati al compimento della grande impresa: unire il Paese in una sola Nazione!Lo spettatore potrà spiare nel dietro le quinte della Storia italiana, intrufolandosi nella grande cucina di casa Cavour, vero quartier generale delle operazioni risorgimentali! Insomma si farà o no questa torta? Pardon questa Italia?

La risposta è nelle mani della governante Mena, e della sua abnegazione nell’accudire e “proteggere” l’immagine di colui che per tutti è lo Statista, l’uomo pubblico al posto giusto, ma che tra le mura di casa si rivela un “prudente” ipocondriaco, a tratti fanciullesco e folle sognatore, geloso di Garibaldi e ansioso di lasciare ai posteri una buona immagine di sé.”La Governante di Cavour” non è solo un’opera teatrale, ma un’opportunità per riflettere sulle sfide, i dilemmi e le contraddizioni di un’epoca che ha plasmato il nostro presente. La vecchia laurea in storia di Marco Predieri è dunque tornata utile, unendosi all’estro creativo di Francesca Nunzi e alla sua poliedricità. Il risultato dell’incontro? E’ tutto da scoprire.

Per info 3516468734

