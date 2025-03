Grave incidente sull’autostrada A20, a San Pier Marina furgone precipita in un dirupo

È successo intorno alle 8.15. Un uomo alla guida di un furgone, a causa di un malore o del maltempo (deve ancora essere stabito), ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un dirupo sottostante la corsia autostradale.

A quanto pare l’uomo alla guida è morto sul colpo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Milazzo e Messina Nord, un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. Il traffico è rallentato.

Le forze dell’ordine stanno già effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

AGGIORNAMENTO. Il comunicato stampa dei Vigili del Fuoco: Dalle ore 8 di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto sulla autostrada a20, all’altezza del Comune di Torregrotta. Un auto furgone, in transito direzione Palermo, è uscito fuori strada, distruggendo il guardrail del ponte e finendo la corsa nella scarpata sottostante. Due le squadre VF, giunte tempestivamente sul posto sia da Messina che da Milazzo, con APS e pick-up con modulo attrezzato, che assieme al personale medico arrivato contestualmente sul luogo dell’incidente con ambulanza del 118, hanno constatato che purtroppo l’autista ha perso la vita. Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il suo riconoscimento e il trasporto con ambulanza verso il nosocomio.

Si attendono notizie riguardo la rimozione del grosso mezzo.

