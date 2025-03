Un nuovo libro per la professoressa Nuccia Isgrò dal titolo “Bullo” Infilaindiana Edizioni. Si tratta di un testo che si discosta dalle precedenti produzioni e tratta un argomento oggi più che mai attuale: il bullismo.

La scrittrice ne dà una lettura diversa in quanto sono proprio i due protagonisti: Sergio il bullizzato e Mario il bullo a parlarne in prima persona, in una sorta di diario in cui le vicende si intrecciano coinvolgendo il lettore fino alla fine.

È possibile leggere, cogliere le situazioni in cui si dipanano le relazioni umane che possono condurre fino alle estreme conseguenze. È una storia di rinascita e di speranza perché tutti possono, se vogliono, cogliere l’occasione per il proprio riscatto.

