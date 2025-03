E’ stata esitata favorevolmente in Prima commissione consiliare e adesso si attende l’ultimo passaggio in Aula, lunedì prossimo, la proposta presentata dal consigliere Massimo Bagli per la modifica del regolamento comunale per le agevolazioni tributarie alle nuove imprese approvato nel 2023.

Bagli ha chiesto che venga eliminato il termine tassativo dei 60 giorni per presentare le domande al fine di ottenere il beneficio. Tale termine – spiega il consigliere – penalizza le imprese contrastando l’obiettivo di incentivare l’insediamento di nuove attività sul territorio comunale.

La modifica quindi prevede che gli interessati possano presentare l’istanza al di fuori di una data prefissata evitando la decadenza all’ottenimento del beneficio.

