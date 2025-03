Un convegno di alto profilo quello organizzato dal Soroptimist International Club di Milazzo all’Eolian Milazzo Hotel sul tema delle pari opportunità nelle professioni e nell’istruzione. L’evento, che è stato patrocinato dall’Università, dall’Asp, dalla Camera di Commercio di Messina e dal Comune di Milazzo, è il risultato dell’impegno della presidente del club, Grazia di Paola che, coadiuvata dal suo staff, ha riunito intorno allo stesso tavolo prestigiose esponenti del mondo universitario, medico, delle professioni, della Polizia di Stato e dell’amministrazione comunale di Milazzo.

Sono intervenute Ivana Lidia Bonaccorsi, docente di Chimica degli alimenti presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università di Messina, Vittoria Calabrò, presidente del CUG, Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Messina, che ha il compito di promuovere le pari opportunità per tutti i componenti della Comunità Universitaria e di favorire la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, Antonia Santisi, presidente del Cug dell’Asp di Messina, Flora Mondello, Consigliere Camerale della Camera di Commercio di Messina, Alessandra Oliverio, dirigente del V reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, Natascia Fazzeri, assessore alle politiche sociali del Comune di Milazzo.

Tutte donne che si sono pienamente realizzate nella loro professione raggiungendo posizioni prestigiose riservate prevalentemente agli uomini. Ciascuna di loro, sulla base delle proprie competenze ed esperienze, ha tracciato un quadro puntuale e documentato delle difficoltà che le donne ancora oggi incontrano nell’attività lavorativa e soprattutto nel riuscire a conciliare l’impegno professionale con la gestione della famiglia e della maternità.



Dalla necessità di mettere a fuoco quotidianamente, e non solo in determinate giornate, queste tematiche, scaturisce la scelta del titolo della manifestazione “8 marzo e dintorni….” che vuole essere appunto un invito a non relegare l’attenzione per il ruolo della donna al fatidico 8 marzo, ma ad impegnarsi ogni giorno perché si possa raggiungere una vera e duratura parità di diritti e di opportunità.



Dopo l’introduzione della presidente, Vittoria Calabrò ha sottolineato, citando recenti statistiche, che, nonostante il numero delle donne laureate sia in costante aumento, tuttavia è ancora modesto se si considerano le discipline STEM (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), e soprattutto la forbice si allarga quando si guarda ai ruoli apicali che in larga misura sono assegnati agli uomini piuttosto che alle donne. Sulla necessità di abbattere i numerosi steccati che ancora impediscono alle donne di raggiungere gli obiettivi prefissati si sono soffermate Ivana

Bonaccorsi e Antonina Santisi. Quest’ultima in particolare ha sottolineato l’importanza di utilizzare termini al femminile per indicare i ruoli ricoperti dalle donne. «Il linguaggio apre e abitua la mente», ha precisato la relatrice, «e fa in modo che quello che ancora viene avvertito come un’eccezione diventi normalità».

Flora Mondello, invece, ha fatto rilevare, con un filo di ironia, come la donna sia sempre collegata ad attività considerate adatte alla condizione femminile anche quando svolge un lavoro per così dire “maschile”.

Un tema, questo, che è stato ripreso sia dall’avvocato Fazzeri, la quale ha messo in luce che nell’ambito di determinate professioni (legali, mediche, ingegneristiche) sono ancora abbastanza diffusi dei pregiudizi nei confronti delle donne, per cui, dovendo scegliere, si preferisce rivolgersi a un uomo piuttosto che a una donna, sia dalla comandante della Polizia di Stato Alessandra Oliviero che è stata la prima donna a pilotare elicotteri e oggi ricopre il ruolo di primo dirigente del Reparto Volo della Polizia a Reggio Calabria. Donna volitiva e forte, la Oliverio, ha puntato l’attenzione su due temi: il tempo e la trasformazione dell’eccezione in normalità. Ha sottolineato infatti che sia la gestione di incarichi apicali nel campo lavorativo sia la gestione della famiglia richiedono tempo, attenzione e

concentrazione.

Da qui la necessità di offrire alle donne un adeguato welfare aziendale, ovvero quell’insieme di strutture, beni e servizi che agevolino la conciliazione tra vita privata e professionale. Il secondo aspetto è stato soprattutto un augurio: che in un futuro prossimo le posizioni delle donne in ruoli dirigenziali diventino la normalità.



A conclusione del convegno è stata presentata la candidatura proposta dal club di Milazzo per il bando europeo quadriennale “Una donna per la pace”. Il club ha scelto di candidare Carmen Falletta, presidente dell’Associazione “Matumaini Speranza Onlus” che da anni opera nel settore della solidarietà sociale e si occupa di realizzare progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, in particolare nella Repubblica democratica del Congo e in altri territori dell’Africa, impegnandosi nei settori della scuola, della sanità e dell’agricoltura.









Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin