Il gruppo CambiaMente ha diramato una nota con la quale desidera sottolineare l’importanza del nuovo regolamento della Polizia Locale, attualmente in fase di predisposizione da parte degli uffici competenti.

«La Polizia Locale – si legge nel documento – affronta quotidianamente una serie di sfide e problemi legati alla sicurezza della nostra città, e siamo convinti che questo nuovo regolamento rappresenti un passo fondamentale per affrontare tali difficoltà. Il nuovo regolamento mira a garantire un servizio più efficace e in linea con le esigenze della comunità, rafforzando la presenza e l’operatività del nostro personale di polizia locale. Siamo certi che un approccio innovativo e aggiornato possa contribuire significativamente a una maggiore serenità per tutti i cittadini di Milazzo. È importante sottolineare che, una volta pronto, il regolamento sarà sottoposto al vaglio della Terza Commissione per l’approvazione finale in Consiglio Comunale.Questa iniziativa nasce dalla volontà di migliorare la sicurezza di Milazzo e di adeguarci alle nuove disposizioni vigenti. Le misure previste nel nuovo regolamento possono contribuire a creare un ambiente più sicuro e a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità».

«Siamo fiduciosi – concludono i consiglieri del Gruppo (Maria Magliarditi, Nino Italiano ed Antonio Amato) che, attraverso un approccio innovativo e collaborativo, potremo affrontare efficacemente le problematiche legate alla sicurezza e garantire una maggiore serenità per tutti i cittadini di Milazzo».

