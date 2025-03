Lo chef Pasquale Caliri firmerà i menù del Miscela D’Oro di piazza Cairoli. Nuovo sodalizio tra l’ambasciatore del gusto messinese e la famiglia Urbano, imprenditori del caffè. Si rinnova il bistrot di Piazza Cairoli con un menù che unirà la tradizione siciliana alle influenze internazionali senza mai perdere il legame con il caffè.

Il “matrimonio” tra la famiglia dei noti imprenditori del caffè e lo chef Pasquale Caliri nasce all’insegna di un rinnovamento della proposta ristorativa.

«Abbiamo pensato di scardinare il tradizionale assetto ristorativo – dice lo chef Caliri – allestendo una proposta adatta alla location ed alla voglia sempre più diffusa di una ristorazione easy, accogliente ed informale. Il menù offrirà quindi proposte sia tradizionali che internazionali e sarà soprattutto “conviviale”. Sul modello dei “Tapas bar internazionali” proporremo i grandi piatti della ristorazione in formato da garantire, specie all’ora dell’aperitivo, una varietà unica, particolare ed originale. Il menù offrirà piatti della tradizione siciliana, anche per dare ai turisti un biglietto da visita gastronomico della città, ma anche piatti fusion, classici ed innovativi per una pausa pranzo all’insegna del mangiare bene. Rimarranno imprescindibili i principi che ispirano le proposte degli ambasciatori del gusto: scelta degli ingredienti, rigore di cucina e attenzione al cliente».

«Il nostro obiettivo è stato sempre quello di creare un bistrot che vuole rappresentare il miglior salotto della città – spiega Umberto Urbano amministratore delegato della Miscela d’ Oro Spa – vogliamo far stare bene le persone, i nostri clienti. Nel lavoro ritengo ci debba essere un’esasperante ricerca dell’innovazione. Più innovazione c’ é più esiste la possibilità che si possa raggiungere il successo. Innovazione e dinamismo. Con lo chef CalIri possiamo coniugare tutto questo e far vivere esperienze enogastronomiche capaci di rompere la monotonia.La nostra cucina guarderà alla tradizione messinese ma grazie all’ esperienza dello chef attingerà dalla cucina nazionale ed internazionale».

