L’Asd Volley ‘96 Milazzo maschile in serie C. La promozione con quattro giornate di anticipo

L’Asd Volley ‘96 Milazzo maschile ha conquistato la promozione in serie C con ben quattro giornate di anticipo. Un grande risultato per i ragazzi del duo Sottile/Calabrò. La certezza matematica è arrivata domenica scorsa in trasferta contro un’altra corazzata del campionato la Vipe Viagrande. Questo verdetto, certifica le ambizioni della società mamertina e la sua esponenziale crescita. L’Asd Volley ‘ 96 è diventata punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi che vogliono vivere le emozioni del volley.

Un campionato strepitoso quello disputato dalla squadra milazzese, che dopo 16 giornate ha conquistato 44 punti, frutto di 15 vittorie e una sola sconfitta per 3-2 all’andata in casa proprio contro la Vipe Viagrande.

Quella di domenica è stata una partita giocata punto a punto in tutti

3 set, dove l’esperienza di Sicuro & C ha fatto la differenza nei momenti decisivi della partita.

«Abbiamo – dichiara mister Sottile a fine gara- raggiunto quello che ci siamo prefissati ad inizio stagione, abbiamo anticipato

di 2 anni l’obiettivo del progetto iniziato tre anni fa, che era quello di portare la pallavolo maschile nel massimo campionato regionale in cinque anni. Sono contento, perchè ho allenato un gruppo fantastico, atleti di categoria superiore ma con umiltà incredibile. Adesso mancano le ultime quattro giornate e non vogliamo mollare di un centimetro, abbiamo raggiunto la promozione con 4 giornate di anticipo, ma adesso vogliamo farlo da primi in classifica»



