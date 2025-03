Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Stazioni di Santa Marina Salina, Vulcano e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Milazzo, con il supporto dei tecnici dello S. Pre. Sal, Servizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, demandato alla prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, e da consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sulla scorta di quanto già svolto nelle precedenti settimane, hanno proseguito l’attività e portato avanti una serie di sopralluoghi nei pressi di vari siti presenti nelle Isole Eolie, sottoposti a lavori di costruzione e ristrutturazione.

I controlli, predisposti di iniziativa, rientrano in un programma d’azione a lungo termine, attuato in sinergia con quanto promosso dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona Giuseppe Verzera, volto al contrasto all’abusivismo edilizio ed al deturpamento paesaggistico delle isole.

L’attività ispettiva diretta dal Procuratore della Repubblica di Barcellona in persona, continuerà, senza sosta, al fine di garantire l’applicazione delle necessarie misure per la tutela dei lavoratori, nonché per la tutela naturalistica dell’arcipelago, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva durante la quale sono decine di migliaia i turisti che scelgono di visitare le bellezze paesaggistiche eoliane.

