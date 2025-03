Lions Bisceglie 68 Svincolati Milazzo 78 Parziali: 15-11, 27-38, 46-60. La Svincolati Milazzo vince in Puglia e si conferma al terzo posto in classifica. La formazione mamertina si è imposta sul parquet dei Lions Bisceglie con un +10 finale e con sei giocatori in doppia cifra realizzativa. I ragazze di coach Priulla dopo aver chiuso sotto di quattro punti il primo quarto, hanno operato il sorpasso nella seconda frazione andando al riposo lungo sul +11, 27-38. Milazzo ha poi allungato negli ultimi due periodi ben controllando il tentativo di ritorno del Bisceglie. Al giungere della sirena finale il tabellone segnava il punteggio di 68-78 in favore dei milazzesi che domenica prossima ospiteranno al Pala Milone il Molfetta.

Lions Bisceglie: Dancetovic, Dip 3, Rodriguez 15, El Agbani 6, Cavalieri, Amo 14, Macera ne, La Macchia ne, Trentini 6, Okiljevic 8, Colombo 16. All. Saputo.

Svincolati Milazzo: Salvatico ne, Alesci ne, Malual 13, Quarta, Giambò 10, Lalic 12, Bolletta 11, Rimsa 14, Giannullo, Scredi 18. All. Priulla.

Arbitri: Conforti e Amatori

