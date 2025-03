MESSINA. La seconda edizione del Festival Internazionale Organistico Siciliano, che si terrà dal 25 marzo al 13 aprile al Duomo di Messina, si preannuncia come uno degli eventi musicali più prestigiosi dell’anno, grazie alla direzione artistica di Silvia Di Falco, rinomata soprano e figura centrale nel panorama musicale internazionale. Organizzato dall’Associazione Culturale Italian Opera Live, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Messina e il supporto di padre Lombardo, il festival consolida ulteriormente la sua posizione come una delle manifestazioni di riferimento per la musica organistica e sacra in Sicilia.



Dopo il successo della prima edizione svoltasi nella Cattedrale di Barcellona Pozzo di Gotto, quest’anno il festival si sposterà nel cuore di Messina, all’interno dell’imponente Duomo, dove si svolgeranno tre eventi.



IL PROGRAMMA:

● 25 marzo – Magdalena Cornelius Kulig (Mezzosoprano) – Sarah Stamoltsyan (Organista) – Ewelina Zawislak (Flautista) Provenienza Polonia e Germania.

Il concerto inaugurale, che segnerà l’apertura del festival, vedrà come protagonista la polacca Magdalena Cornelius Kulig, insieme alle colleghe artiste provenienti dalla Germania, che eseguiranno un programma che unisce organo, flauto e soprano, creando un’atmosfera unica e suggestiva che arricchirà la grande tradizione organistica con un tocco di eleganza e raffinatezza.



● 5 aprile – Gail Archer (Organista)

Organo e Soprano, con la partecipazione di Silvia Di Falco (Soprano). Provenienza Stati Uniti e Italia.

Un concerto di straordinaria intensità e bellezza, dove la grande organista statunitense Gail Archer si esibirà al fianco del soprano Silvia Di Falco, che, con la sua voce solenne e cristallina, arricchirà l’esecuzione. Un incontro musicale che promette di emozionare il pubblico con la maestosità del suono dell’organo e la potenza vocale del soprano, in un programma che esplorerà la musica sacra e barocca.



● 13 aprile – Victor Contreras (Organista) con la partecipazione di Davide Benigno (Tenore). Provenienza Messico e Italia.

Il festival si concluderà con un evento che unirà la potenza dell’organo messicano di Victor Contreras e la voce lirica del tenore Davide Benigno, con un repertorio che abbraccia la musica sacra e operistica, offrendo una serata di grande intensità e suggestione.



Il Festival Internazionale Organistico Siciliano, sotto la direzione artistica di Silvia Di Falco, rappresenta una straordinaria opportunità per vivere una serie di eventi musicali di alto livello. Ogni concerto offrirà un’esperienza unica, con la maestosità dell’organo che si fonde alla perfezione con la vocalità di artisti di fama internazionale, in un incontro che celebra la musica come linguaggio universale.



Il Duomo di Messina, con la sua architettura imponente e la magnificenza del suo organo storico, si conferma sede ideale per ospitare questi eventi, che promettono di regalare al pubblico un’esperienza emotivamente e spiritualmente coinvolgente.



Le date da segnare sono: 25 marzo, 5 aprile e 13 aprile. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.



