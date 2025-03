Continuano le iniziative messe in atto dall’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo e dal Comitato organizzatore nell’ambito delle celebrazioni per il decennale dell’istituzione dell’indirizzo Nautico. Dopo la presenza in porto e le attività sulla nave ammiraglia “U. Diciotti” della Guardia Costiera adesso è in programma il convegno di alto valore scientifico organizzato dall’Istituto diretto da Stefania Scolaro, dal titolo “Nuove sfide per i futuri operatori del mare: ecosostenibilità e cambiamenti climatici”, che si svolgerà giovedì 27 marzo, alle 16,30, al teatro Trifiletti di Milazzo. Sarà un pomeriggio di studio e riflessione soprattutto per i futuri diplomati dell’istituto nautico all’insegna della condivisione di posizioni comuni nel nome della biodiversità e della tutela del mare dall’inquinamento e dalle conseguenze del cambiamento climatico.

La conferenza raccoglierà gli interventi di scienziati e di personalità politiche anche di rilevanza nazionale.



L’importante manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Stefania Scolaro, del sindaco di Milazzo Pippo Midili, del Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Sarro e del dirigente dell’Ambito territoriale provinciale di Messina Leon Zingales.

Tra i relatori, da segnalare la partecipazione di esperti e studiosi che relazioneranno sulle

caratteristiche climatiche e ambientali, sui cambiamenti che ci aspettano e sulle iniziative messe in atto per la tutela dell’ecosistema marino. Sono previsti gli interventi di Nancy Spanò, direttrice generale del Dipartimento di Biologia Marina dell’Università di Messina, di Teresa Romeo, direttrice regionale della stazione Zoologica “Anton Dorhn”, di Paola del Negro, direttrice Generale dell’OGS – Istituto Nazionale di Oceanografica e Geofisica Sperimentale e di Luigi Ricci, direttore del Dipartimento dell’Ispra per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità.



Concluderà il convegno, l’intervento del senatore Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e della Politiche del Mare. Nella stessa occasione ci sarà spazio anche per un evento speciale. La preside Scolaro, presenterà ufficialmente e firmerà insieme al suo collega sardo il dirigente Stefano Satta, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose il gemellaggio tra l’istituti “Leonardo da Vinci – indirizzo Nautico e l’Istituto Nautico “G. Garibaldi” de La Maddalena, due istituti che condividono il fatto di essere allocati in due grandi isole, in zone che hanno aree marine protette, che dal punto di vista storico entrambi hanno ospitato nel loro territorio Giuseppe Garibaldi e la figura dell’eroe Luigi Rizzo che per un periodo è stato a La Maddalena ma anche percorsi didattici, intenti, propositi e visioni comuni all’insegna della diffusione tra le giovani generazioni della cultura del mare.

In occasione dell’organizzazione del gemellaggio, a partire da lunedì 24 marzo e fino a venerdì 28, il “Leonardo da Vinci” accoglierà una rappresentanza di studenti, alcuni docenti, il dirigente scolastico dell’Istituto “G. Garibaldi” e il vice sindaco de la Maddalena.

Gli ospiti saranno coinvolti, durante la loro permanenza in città, in attività e momenti di condivisione che rappresentano una crescita per tutti e una preziosa occasione di conoscenza del nostro meraviglioso territorio. La visita sarà ricambiata dai nostri studenti a fine maggio per rinsaldare i rapporti di collaborazione tra i due istituti nautici.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin