Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Secondo Milazzo hanno conquistato il titolo di campioni provinciali di Pallavolo della categoria Cadetti nell’ambito delle competizioni sportive scolastiche 2025, dimostrando talento, grinta e spirito di squadra. Il percorso verso la vittoria non è stato privo di sfide.

I ragazzi, guidati dai loro docenti di scienze motorie i professori Michele Musicò e Salvatore Iarrera, hanno affrontato avversari agguerriti, superando ogni ostacolo con determinazione e impegno. Ogni partita è stata un’occasione per mettere in mostra le proprie abilità e per affinare le strategie di gioco.

Tutte le tappe sono state un’esperienza emozionante e avvincente in cui i giovani campioni hanno dato il massimo, mostrando un gioco di squadra impeccabile e una grande intesa in campo. Il risultato finale ha premiato gli sforzi e la passione dei ragazzi, che hanno potuto alzare al cielo il trofeo di campioni provinciali. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e la città di Milazzo.

Gli atleti: Andrea Pace, Alessandro Caragliano, Federico Midili, Antonino Pracanica, Joseph Saporito, Pietro Pio La Rosa, Andrea Cannistrà, Joshua Cambria, Giovanni Picciolo, Emanuele Cento, Riccardo Aricò, Emanuele Presti, Carmelo Piedimonte, è un esempio di come lo sport possa essere un veicolo di crescita personale e di valori positivi. La pallavolo, in particolare, insegna l’importanza del lavoro di squadra, del rispetto dell’avversario e della capacità di superare i propri limiti.

