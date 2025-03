Quattro anni fa nasceva un sogno. Portare qualità, stile e convenienza nell’arredamento,

rivoluzionando il modo di vivere la casa in provincia di Messina. Oggi quel sogno ha preso forma e si chiama LoveKasa. Una realtà solida, dinamica e in continua crescita, costruita giorno dopo giorno grazie alla passione, alla dedizione e alla cura costante verso i propri clienti.



Nata a Milazzo sotto la guida di Tatiana Cipriano, amministratore unico, LoveKasa è diventata in pochi anni un punto di riferimento per chi cerca arredamento completo, servizio impeccabile e attenzione alle esigenze di ogni famiglia.

«È un traguardo che ci riempie di orgoglio – racconta Tatiana Cipriano –. Quattro anni fa abbiamo creduto in un progetto che mettesse al centro la qualità e un’esperienza d’acquisto completa, dal prodotto al servizio. Oggi siamo felici di vedere quante famiglie ci hanno scelto e continuano a sceglierci. È proprio la fiducia e l’affetto dei nostri clienti che ci motivano a migliorarci ogni giorno».

E per celebrare questo importante anniversario, LoveKasa ha deciso di festeggiare insieme a chi ha reso possibile questo percorso, lanciando l’iniziativa speciale “4 anni, 4 giorni di regali”.

Dal 21 al 24 marzo, ogni giornata sarà dedicata a una promozione esclusiva e pensata su misura.

Il 21 marzo, chi acquista un materasso riceverà due guanciali in omaggio. Il 22 marzo, per ogni acquisto, sarà disponibile un buono sconto fino a 500€. Il 23 marzo, LoveKasa offrirà il 30% di sconto su tutti gli articoli in pronta consegna. Infine, il 24 marzo, i clienti potranno approfittare di trasporto e montaggio gratuiti.

«Volevamo che questo anniversario fosse non solo un momento celebrativo – continua Tatiana – ma anche un’occasione per dare un regalo concreto ai nostri clienti. È il nostro modo di dire grazie a chI ci ha scelto e continua a sceglierci, con iniziative pensate per soddisfare ogni esigenza».

E LoveKasa adesso è in evoluzione. Partita con entusiasmo a Milazzo, l’azienda oggi è presente anche a Messina e si prepara a nuove aperture.

«La soddisfazione più grande – sottolinea Tatiana – resta vedere che chi entra nei nostri negozi trova casa, trova stile e trova un servizio che fa davvero la differenza. Questo è possibile grazie al nostro team: un gruppo di collaboratori altamente preparati, sempre pronti ad ascoltare e supportare ogni cliente con attenzione, competenza e professionalità. È questo il vero valore aggiunto di LoveKasa».

E guardando al futuro? «La nostra missione – conclude Tatiana – è continuare a migliorarci, sempre. Abbiamo progetti importanti in cantiere, nuove aperture e un aggiornamento costante delle nostre proposte. Ma ciò che non cambierà mai è la cura che dedichiamo ogni giorno a chi ci sceglie: perché per noi, ogni casa racconta una storia, e noi vogliamo farne parte».

