Si svolgerà venerdì 28 marzo, alle 17.30, a palazzo d’Amico il convegno “La Provincia Velata, una storia dell’antimafia contemporanea“. Interverranno Nadia Furnari e Santina Mondello, Associazione Antimafie “Rita Atria”, Antonio Mazzeo, giornalista e Maria Teresa Collica, Movimento “Città Aperta”. Modera Antonio Nunzio Isgrò, – Anpi “Eliana Giorli La Rosa” di Milazzo.

L’evento è organizzato dalle tre associazioni presenti al dibattito.

«Nell’epoca della post-verità – scrivono in un comunicato stampa – può capitare che una menzogna ripetuta dieci volte diventi verità. Può succedere, dunque, che a distanza di anni si decida di raccontare fatti, misfatti, biografie, vicende modificandole a uso e consumo di chi dimentica, della restaurazione e di chi sguazza nella terra di mezzo delle ambiguità. Per questo riteniamo doveroso, provare a dare una dignità a una battaglia di impegno civile che ha riscattato un territorio, troppo abituato negli ultimi anni a non volersi guardare allo specchio. Per questo riteniamo opportuno, guardarci negli occhi con la nostra comunità di appartenenza per capire fino in fondo, per quanto tempo ancora vogliamo fare finta di niente e far passare una narrazione falsa e pericolosa. E, soprattutto, a chi serve?»

