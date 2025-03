Un interessante momento di confronto quello patrocinato dall’Ordine degli avvocati e dall’Aiga e coordinato da Giancarlo Orlando . Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili , dell’assessore Francesco Coppolino , del presidente nazionale AMI, Gian Ettore Gassani , del presidente Ami Messina, Francesco Genovese , della presidente Coa di Barcellona, Mara Correnti , del presidente Aiga di Barcellona, Andrea Ravidà e di altre autorità (prevista la presenza del procuratore Giuseppe Verzera ) interverranno Sara Di Giovanni dell’Università di Milano, la giudice penale di Barcellona Noemi Genovese , l’avvocata Federica Floramo , consigliera Coa di Barcellona, la giornalista Sofia Mezzasalma, dottoressa in psicologia clinica e Elisa Miceli dell’Ami Messina e curatrice speciale del minore.

”La posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità: profili giuridici, sociali e psicologici”. Questo il tema dell’incontro promosso dalla associazione avvocati matrimonialisti italiani in programma oggi, venerdì 21 marzo, alle 16, a palazzo D’Amico.

