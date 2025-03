Nel giorno della festa del papà è stata inaugurata a Milazzo la “panchina blu”. Un’niziativa promossa dal consigliere Antonio Amato che ha supportato l’idea della associazione “Genitori per sempre Messina”. «Siamo stati i primi ad inaugurare a Messina la panchina blu e seguiamo tante situazioni di genitori che non vedono i propri figli, le cui sorti sono ancorate a retaggi ormai superati legati all’affido ad un solo genitore, senza che l’altro possa fare parte della vita del proprio bambino. E non possiamo accettarlo, abbiamo bisogno che sempre più gente conosca la possibilità di far valere le proprie ragioni in tribunale e che le istituzioni ci aiutino a cambiare lo stato delle cose» ha detto Paolo Micali fondatore dell’associazione messinese che negli anni ha dato voce a tanti papà e mamme in difficoltà.

Accanto a loro nel momento dell’inaugurazione l’assessore Francesco Coppolino che ha preso spunto dal biglietto di auguri di suo figlio per questa festa del papà, per ribadire vicinanza a questo problema e alle iniziative di “Genitori per sempre”. «Mi piacerebbe che tutti oggi potessero provare l’emozione che ho provato io. Per questo ammiro il vostro coraggio di lottare. Le battaglie non sono mai produttive, la lealtà dovrebbe farla da padroni, anche quando una storia finisce e rimangono i bambini che vanno tutelati sopra

cosa. La lealtà è importante in famiglia così come in politica» ha detto Coppolino che insieme al consigliere Antonino Italiano ha rappresentato l’amministrazione e il consiglio comunale che compatto aveva nei giorni scorsi approvato la proposta del consigliere Amato di realizzare la panchina blu.









Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin