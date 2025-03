Sarà presentato giovedì 20 marzo, alle 18, a palazzo D’Amico il programma di “Dulcissima”, il Festival della pasticceria siciliana che si svolgerà al Parco Corolla da venerdì 21 a domenica 23 marzo.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Milazzo è organizzata in collaborazione con Conpait (Confederazione pasticceri italiani).

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Pippo Midili con gli assessori Angelo Maimone e Antonio Nicosia, il direttore del Parco Corolla Santi Grillo, il presidente di Conpait Peppe Liotta. Modera Giovanni Remigare.

Sedici tra le pasticcerie più rinomate della provincia di Messina, con stand allestiti al primo piano della galleria del Parco Corolla, presenteranno le proprie specialità che spaziano dai dolci iconici come la cassata e i cannoli fino a proposte più sperimentali che uniscono ingredienti inediti e tecniche moderne. Non mancheranno gli show cooking, momenti imperdibili in cui i maestri pasticceri si alterneranno sul palco per mostrare dal vivo le fasi della preparazione di alcuni dei dolci più rappresentativi.

Gli spettacoli saranno visibili anche su un maxi schermo per garantire una piena fruizione dell’evento da parte del pubblico. La Sicilia vanta una tradizione dolciaria esclusiva e ricca di storia, capace di unire sapori, culture e influenze diverse. Nata dall’incontro tra dominazioni arabe, normanne e spagnole, la pasticceria siciliana è un trionfo di colori e sapori unici capaci di regalare gioia ed esperienze sensoriali straordinarie.

Insomma un viaggio tra sapori autentici e innovazioni sorprendenti, all’insegna della dolcezza e della pasticceria d’eccellenza.

Venerdì 21 marzo, apertura stand dalle 16 alle 20. Sabato 22 e domenica 23 marzo, apertura stand dalle 10 alle 20.

