Si sono svolti a Catania nell’impianto di Nesima le finali Invernali di Nuoto del comparto Categoria (Junior/Cadetti/Senior). Ottimi riscontri cronometrici per gli atleti mamertini della la Swimblu Milazzo che in molte gare hanno ben figurato portando a casa diverse medaglie e a fine manifestazione sommando i vari punteggi tabellari riescono a centrale il secondo posto Regionale categoria Senior.

Di rilievo le prestazioni di Sofia Perdichizzi (oro 200 e 400 stile , argento 50 – 100 e 800 stile ), Giorgia Di Mario (oro 800 stile, argento 400 e 1500 stile), Martina Zaccone (bronzo 50 delfino categoria Senior), Alessandro Cardillo (bronzo 50 Rana categoria Junior).

Anche nella specialità delle staffette la Swimblu riesce a conquistare la medaglia d’ora nella 4×200 stile Senior (Perdichizzi – Zaccone – Di Mario – D’Amico A.). E nella 4×100 stile raggiungendo la seconda piazza conquistando l’argento sempre con la medesima formazione.



«Per le condizioni in cui ci troviamo – dichiara la dirigenza – è un vero miracolo sportivo aver raggiunto questo splendido risultato, il secondo posto regionale conquistato nella categoria Senior a cospetto di tante realtà che possono contare di impianti per poter svolgere al meglio questa attività ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Anche se alla lunga non avendo gli spazi idonei per poter svolgere l’attività potremmo subire un brusco fermo dell’attività agonistica. A causa del perdurare della chiusura della piscina comunale, da anni chiusa e soprattutto senza un destino certo, non abbiamo potuto sviluppare il settore giovanile nella giusta maniera».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin