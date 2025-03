Ancora una volta, il progetto si conferma un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla storia e al patrimonio culturale di Milazzo, offrendo loro strumenti per riscoprirlo e valorizzarlo con uno sguardo nuovo e consapevole. Il percorso continuerà nei prossimi mesi, con nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta della storia della città attraverso il racconto e l’arte.

Nella prima parte dell’incontro, Carmelo Fulco e Salvatore Salmeri della Società Milazzese di Storia Patria hanno guidato i ragazzi alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle peculiarità del monumento. Successivamente, sotto la guida della pittrice Laura Marchese , i giovani partecipanti hanno trasformato le loro impressioni in splendidi disegni, raffigurando la facciata della chiesa e alcuni dettagli interni.

Si è svolto al Santuario di San Francesco di Paola il secondo incontro del progetto “ Storia di Milazzo, un racconto da disegnare ”, ideato da Simone Magistri e dalla pittrice Laura Marchese . L’iniziativa ha coinvolto cinquanta studenti delle scuole Garibaldi e Luigi Rizzo in un’esperienza che ha unito storia e arte, stimolando curiosità e creatività.

