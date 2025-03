Pari opportunità per genitori separati, in Marina Garibaldi arriva la “panchina blu”

Pari opportunità per genitori separati, in Marina Garibaldi arriva la “panchina blu”

Una panchina blu per sensibilizzare ad un uguale trattamento tra genitori nei casi di separazione. L’associazione “Genitori per sempre Messina” ha organizzato l’inaugurazione di una panchina blu come simbolo di vicinanza verso quella parte genitoriale che trova difficoltà nel rimanere parte attiva nella vita del proprio figlio, dopo la separazione.

Mercoledì 19 marzo, alle 10.30, si terrà la cerimonia in via Crispi di fronte al Municipio che vedrà una nuova panchina colorata sul lungomare Garibaldi che, come le altre presenti, esorta a non girarsi dall’altra parte ma ad essere solidali nei confronti dei problemi altrui.

