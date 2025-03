Il milazzese Gabriele Malgeri, quarantenne agente di commercio e bartender, è il nuovo protagonista del programma di Canale5 Uomini e Donne condotto Maria De Filippi nel ruolo di cavaliere.

Originario delle Isole Eolie ma milazzese d’adozione, si presenta al pubblico seduto al centro dello studio parlando della sua vita tortuosa e precisando che è in cerca di nuovi stimoli per rimettersi in discussione.

Conosciuto da tutti per il suo inconfondibile stile ha lavorato come barman in molti locali e discoteche della movida milazzese.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin