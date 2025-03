Il primo cittadino ha espresso il suo plauso per l’iniziativa, auspicando che il team “Barracuda dello Stretto” possa raggiungere traguardi significativi diventando un punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Cattafi ha quindi presentato l’organico della squadra della quale fanno parte Giovanni Brugaletta, Saverio Tosi, Laura Cannizzo, Dennis Sudano, Giovanni Venuto, Andrea Giardina e lo stesso Cattafi , mentre questa è la composizione societaria: Santo Cattafi (Presidente), Elisa Cannistrà (Vice Presidente), Mariagrazia La Spada (Segretario), Salvatore Mancuso (Consigliere), Anthony Repici (Consigliere).

Ad accompagnarlo l’assessore allo sport, Antonio Nicosia . «La nostra missione – ha detto – è sempre stata chiara: promuovere la cultura della bicicletta, sostenere gli atleti emergenti e offrire un ambiente stimolante per tutti gli amanti delle due ruote. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e per questo abbiamo avviato una collaborazione con le scuole».

