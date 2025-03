Svincolati Milazzo 87/Manelli Basket Monopoli 75. Parziali: 23-11, 46-35, 62-57. La Svincolati Milazzo cancella le ultime due sconfitte con una grossa prestazione che manda al tappeto per la prima volta nel Play-In Gold la capolista Monopoli. Serata perfetta per il roster biancoblù, sospinto dai propri tifosi che hanno incitato la formazione milazzese per l’intero arco della gara.

Il primo quarto inizia con i mamertini a spingere sull’acceleratore con una bomba di Lalic che determina un +7 che Rimsa fa lievitare di altre tre lunghezze. Lalic si prende la copertina e da oltre l’arco piazzaa la bomba che vale il +13 che Monopoli, in grande affanno, prova inutilmente a ricucire. Nel secondo periodo infatti è ancora il quintetto di Priulla a primeggiare. I punti di Rimsa e Bolletta sono nocivi per i pugliesi, che sprofondano sul -17 a sei minuti dalla seconda sirena. Gli ospiti accorciano con Calisi ma davanti trovano un duro ostacolo. L’operazione rimonta prova ad avviarla lo stesso Calisi insieme a Vitale e Milosevic che portano incredibilmente Monopoli sul -2 (54-52). Dopo una tripla ancora di Lalic, la squadra di Carolillo aggancia la parità, spezzata da una realizzazione di Rimsa dal pitturato e una nuova tripla di Lalic che consegnano ai padroni di casa il vantaggio anche a fine della terza frazione.

La partita è comunque aperta, Monopoli ci crede ma la Svincolati Milazzo è in serata e in avvio dell’ultimo quarto Rimsa fa +7, quindi tocca a Bolletta e Scredi donare felicità a squadra e pubblico. I biancoblù hanno il controllo della gara e sull’asse Bolletta-Rimsa-Giambò si concretizza l’allungo che incanala la sfida. Mamertini sul +14, una sentenza su una partita che i pugliesi non riescono più a riprendere. La Svincolati Milazzo torna al successo confermandosi nelle zone alte della classifica ed in piena corsa per centrare i Playoff.

Svincolati Milazzo: Salvatico ne, Maiorana, Malual 4, Quarta 10, Giambò 5, Lalic 25, Bolletta 10, Rimsa 20, Giannullo ne, Comin, Scredi 13. Allenatore Priulla.

Manelli Basket Monopoli: Guarini ne, Aguzzoli, Pazin 9, Spatti 2, Feruglio, Calisi 19, Preira 12, Vitale 12, Milosevic 14, Formica 7. Allenatore Carolillo.

Arbitri: Greco e Loccisano.

LA CLASSIFICA PLAY IN GOLD

MONOPOLI 24

PIAZZA ARMERINA 20

SVINCOLATI MILAZZO 18

VIOLA RC 18

AVELLINO 18

BISCEGLIE 16

MOLFETTA 16

ANGRI 16

BS MESSINA 14

BRINDISI 12

MATERA 12

BARI 8







