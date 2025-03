Si è spento Matteo Di Flavia presidente della Stella Maris Milazzo e storico devoto di San Francesco di Paola.

Matteo Di Flavia ha dedicato la sua vita al mare e all’accoglienza dei marittimi.

«Carissimo Matteo – scrive Salvatore Salmeri su Facebook – sei stato un motivo di orgoglio per tutta Vaccarella, sicuramente sarai accanto al tuo Amico San Francesco di Paola che tanto hai amato in vita.

Con grande determinazione e spirito di Carità, ti sei preso cura concretamente, di quei marittimi bisognosi di aiuto, intervenendo con la tua associazione Stella Maris in caso di emarginazione, assistenza, sofferenza e solitudine sociale, senza guardare la razza o la religione, poichè il mare che hai solcato per tantissimi anni ti ha insegnato l’unità nella diversità».

Alla famiglia le condoglianze del direttore di Oggi Milazzo Rossana Franzone.

