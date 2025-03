Tutto pronto a Milazzo per la festa di San Francesco di Paola. Il comitato organizzatore, con grande spirito di comunione e in piena sintonia e armonia con il superiore del Santuario padre Saverio Cento, ha messo a punto il programma di una delle ricorrenze maggiormente seguite in città.

Durante l’ultima riunione, infatti, sono stati messi insieme tutti i tasselli per definire i vari momenti della festa. Quelli spirituali, spettanti a padre Saverio, quelli organizzativi al Comitato.

Quest’anno, esattamente come due anni fa, il corteo religioso verrà suddiviso in due parti. Una decisione dettata, ora come nel 2023, da motivi pastorali. Sono, infatti, tanti i momenti previsti nell’ambito del percorso religioso del Santo e in questo modo verranno meglio valorizzati senza rendere necessariamente la processione troppo lunga ma «mantenendo sempre – scrivono i componenti del comitato in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Santuario – un alto livello della preghiera, del decoro e del rispetto, come è stato sperimentato positivamente negli anni passati».

IL PROGRAMMA. Sabato 3 maggio, alle 20, è previsto il momento serale. Di grande suggestione. La processione si muoverà dal Santuario al Castello, dove avverrà la consegna, alla presenza del Correttore Provinciale M.R.P. Francesco Carmelita, della chiave della Città da parte del sindaco Pippo Midili, seguita dall’Atto di Consacrazione della Città di Milazzo.

Domenica 4 maggio, alle 10.15, la messa verrà celebrata dal vescovo ausiliare della diocesi di Messina. Pomeriggio, alle 16, invece, avrà inizio la processione che si snoderà sempre sullo stesso storico percorso con il momento celebrativo al Porto di Milazzo dove il comandante Alessandro Sarro renderà gli onori militari a San Francesco. Prevista anche la sosta all’Istituto Nautico, che quest’anno celebra i dieci anni dalla sua fondazione. La preside Stefania Scolaro, a nome di docenti e alunni, affiderà l’opera di formazione al Patrono della Gente di mare. Tutto si concluderà con la benedizione.

LE NOVITA’. L’ultimo appuntamento della processione sarà con i pescatori a Vaccarella. Qui la novità. I pescatori renderanno omaggio a San Francesco ripristinando una vecchia tradizione, quelle delle barche sistemate ad accogliere il simulacro sui marciapiedi contornate di lampare accese per essere benedette.

Va ricordato che il 4 maggio è una data speciale. Anzi una coincidenza speciale. E’ infatti il giorno in cui è stata data notizia della canonizzazione di San Fracesco di Paola.

E ancora di più va fatto sapere che questo è l’anno del Giubileo e che il Santuario milazzese è uno di quelli in cui potrà lucrare l’indulgenza.

Novità anche per quanto riguarda la Berrettella di San Francesco in processione il 6 maggio. Da quest’anno uscirà a ruota su un diverso mezzo navale delle forze dell’ordine. Si comincia con la Guardia di Finanza che porterà in mare la berrettella insieme alla Guardia Costiera.

Riconfermata la seconda edizione della regata “Tutti a Mare” in programma sabato mattina o organizzata dal Museo del Mare di Milazzo diretto da Carmelo Isgrò. Iniziativa che lo scorso anno ha avuto un bellissimo successo. Oltre a regalare alla città un momento di grande commozione per il notevole numero di partecipanti.

Insomma quella della festa di San Francesco è un’organizzazione imponente che viene portata a termine con la collaborazione di tutti. Notevole anche l’aiuto di professionisti esterni che con la loro esperienza hanno sempre supportato la festa.

«Il comitato – si legge nella nota – è grato al Superiore Saverio Cento per la fiducia accordata nell’organizzazione della festa. Un ringraziamento profondo va al Correttore Provinciale M.R.P. Francesco Carmelita, nonché alla preside Stefania Scolaro che ha assunto la direzione del Comitato della Gente di mare. Ancora un grazie speciale va anche all’avvocato Maruzzella De Simone per aver assunto la responsabilità del Comitato esecutivo dei festeggiamenti. Un’attenzione particolare e un sentito ringraziamento vanno, infine, ai ‘Mbuttaturi per la loro infaticabile opera. Grazie al loro impegno costante, alla dedizione e al loro contributo che è fondamentale per il buon esito di questa importante celebrazione. La loro disponibilità e il loro spirito di servizio sono un esempio di vera devozione e collaborazione»

