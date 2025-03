Paura ieri sera a Milazzo per un incendio divampato all’interno di un appartamento di via Colonnello Magistri. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Milazzo e dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

Ad andare in fiamme un cartone con all’interno una cassa audio e delle lampadine. L’appartamento adibito a studio medico non ha subito danni. Ma da una prima ricostruzione dei fatti rimangono dubbi sulle cause. A quanto pare non c’era nessun segno di innesco o fonti di elettricità. Sono in corso, infatti, le indagini delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica.

Le fiamme, anche se contenute ma visibili dalla strada, hanno attirato l’attenzione dei passanti. In strada anche alcuni inquilini del palazzo usciti dalla proprie abitazioni per consentire in sicurezza le operazioni avviate dai Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio.

