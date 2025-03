Milazzo, crolla un solaio in una casa in ristrutturazione operaio ferito

Milazzo, crolla un solaio in una casa in ristrutturazione operaio ferito

Crolla un solaio durante i lavori in una casa in ristrutturazione in via Tindaro La Rosa, zona Acqueviole.

Un operaio è stato estratto vivo dalle macerie dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti.

Sul posto un’ambulanza del 118. L’uomo è stato portato in ospedale. Sembrano non essere gravi le condizioni di salute.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale che si è occupata di gestire la viabilità.

In corso gli accertamenti del Commissariato di Polizia per stabilire la dinamica dell’incidente.

AGGIORNAMENTO. Il comunicato dei Vigili del fuoco intervenuti per estrarre l’uomo dalle macerie.

Alle ore 12 circa di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per il salvataggio di un operaio che, durante le operazioni di demolizione di uno stabile, in via acqueviole a Milazzo, è stato travolto da un grosso pezzo di solaio, arrecandogli lesioni plurime.

La squadra 5a del distaccamento di Milazzo, arrivata tempestivamente sul posto, con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato, ha tratto in salvo il malcapitato. Grazie anche all’intervento della squadra di specialisti USAR ( acronimo di URBAN SEARCH AND RESCUE) il ferito è stato estratto dalle macerie, adagiato e assicurato alla barella spinale.

Lo stesso è stato subito dopo affidato alle prime cure del personale medico del 118 presente sul posto. Vista la gravità delle ferite, è stato trasportato al policlinico di Messina con elisoccorso. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 13:30.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin