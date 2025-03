In un giorno qualunque, il 14 marzo, e non solo in quello in cui si celebra la “Giornata Internazionale della Donna”, l’Associazione Città Invisibili, propone un tema attualissimo: la donna nel mondo del lavoro. Il convegno dal titolo “L’altra metà dell’impiego: donne e lavoro” è in programma, alle 18, a Palazzo d’Amico a Milazzo presentato da Maria Rotuletti presidente dell’associazione milazzese.

La professoressa Daniela Novarese affronterà il tema con un approccio storico: tanto è stato fatto ma la strada è ancora lunga. Antonella Longo, avvocato, si occuperà delle molestie che subiscono le donne negli ambienti di lavoro.

Sono un milione 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione (dati Istat).

La sindacalista Marcella Magistro parlerà, invece, della disparità di genere al lavoro.

In generale, il divario lavorativo tra uomini e donne è pari al 17,5%, aumenta in presenza di figli e arriva al 34% in presenza di un figlio minore nella fascia di età 25-54 anni (“Rapporto plus 2022” INAPP- Istituto Nazionale Politiche Pubbliche).

E infine Raffaella Rinaldis racconterà l’esperienza di una TV privata (un’azienda) pensata, fondata e gestita, unica in Europa, da sole donne che ha sede in Calabria e il cui nome non poteva non essere più emblematico: “Fimmina TV“.

Gli interventi saranno moderati da Alessio Pracanica, vice presidente dell’Associazione Città Invisibili.

