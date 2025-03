Giuseppe Verzera, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha visitato la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo.

Ad accoglierlo il comandante capitano di fregata Alessandro Sarro, insieme al personale in servizio. Durante l’incontro Verzera ha avuto modo di salutare gli uomini e le donne della Capitaneria, esprimendo parole di sincera gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui operano quotidianamente a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino.

Successivamente, accompagnato dal Comandante Sarro, il procuratore è salito a bordo della nave “Ubaldo Diciotti”, ormeggiata nel porto di Milazzo in occasione dei festeggiamenti per il decennale dell’Istituto Nautico di Milazzo.

Qui è stato accolto dal Comandante della Nave, Capitano di Fregata Antonello Fava e dal suo equipaggio. Nel corso della visita a bordo, Giuseppe Verzera ha avuto modo di constatare da vicino le caratteristiche operative della nave ammiraglia della Guardia Costiera, che svolge un ruolo strategico nelle attività di ricerca e soccorso in mare, nonché nelle operazioni di tutela della sicurezza marittima.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione istituzionale, anche di riconoscimento per il lavoro svolto dalla Guardia Costiera, sempre in prima linea nella difesa della legalità e nella protezione della vita umana in mare.

