Nel pomeriggio, in via del tutto eccezionale, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 17, ritornerà tra le vie della Città la tradizionale processione di San Giuseppe.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio alle 18.30, con l’apertura degli stand gastronomici ed espositivi. La serata sarà accompagnata dalla prima edizione di Milazzo’s Got Talent curato dal direttore artistico Dj Carmelino La Rocca dove sono previste esibizioni di canto, ballo e recitazione che farà da vetrina a tanti artisti e talenti della città.

Tutto pronto per la Festa di San Giuseppe al Borgo di Milazzo . Si parte sabato 15 marzo con il ritorno della tradizionale “Sagra della Sfincia“, patrocinata anche dal Comune di Milazzo, che si svolgerà nella scalinata del Castello di Milazzo.

