A lei l’augurio da parte del sindaco, dopo l’immancabile spegnimento delle candeline sulla torta, che il prossimo anno ci si riunisca per festeggiare nuovamente.

Una cerimonia con i familiari per Giuseppina Basile, vedova Cernuto (il marito è morto a 104 anni) che vive nel centro cittadino assieme alla figlia 82enne che amorevolmente la accudisce. Nata il 13 marzo (ma registrata al Comune il giorno successivo) del 1920, casalinga, si è dedicata anche all’attività di sarta, è sempre pronta a ricordare aneddoti della propria vita. Nonostante l’età e gli inevitabili acciacchi, mantiene comunque ancora una tempra energica.

Giornata di festeggiamenti per nonna Giuseppina , milazzese che ha spento 105 candeline. Un traguardo che è stato celebrato anche dal primo cittadino milazzese, Pippo Midili , che ha voluto rivolgere i propri auguri e quelli di tutta la comunità alla nonnina milazzese.

105 candeline per la milazzese Giuseppina Basile. La festa con la figlia 82enne e il sindaco Midili

105 candeline per la milazzese Giuseppina Basile. La festa con la figlia 82enne e il sindaco Midili

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.