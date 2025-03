Anche gli eoliani residenti nelle isole di competenza del Comune di Lipari (Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi, Panarea e ovviamente lo stesso Lipari) beneficeranno delle agevolazioni negli abbonamenti per la sosta nelle strisce blu.

La decisione è stata adottata dal sindaco Pippo Midili accogliendo le richieste giunte sia dal vicesindaco Saverio Merlino che del consigliere di Forza Italia, Gaetano Saltalamacchia nell’ambito della collaborazione che prevede che i residenti a Milazzo non paghino la tassa di sbarco nelle isole di competenza del Comune di Lipari.

La giunta municipale nella delibera approvata su proposta dell’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino ha anche operato alcune modifiche agli abbonamenti per chi dovrà utilizzare costantemente le “strisce blu” venendo incontro – come affermato dallo stesso esponente dell’Esecutivo – anche le esigenze dei dipendenti privati che potranno beneficiare di un abbonamento agevolato.

Ecco il dettaglio.

Abbonamenti interi (colore azzurro): valido esclusivamente nelle zone A ( via Cassisi, via Chinigò, via Umberto I (da via tenente La Rosa e piazza Roma), piazza Caio Duilio, piano Baele (incluso tratto da piazza della Repubblica e via Medici), via Cumbo Borgia, lungomare Garibaldi sino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, via Colombo, via GB Impallomeni, via Papa Giovanni XXIII) dove la tariffa oraria è di un euro e nella zona B ( via Birago, via dei Mille, via Luigi Rizzo (tra rotonda via dei Mille e via Cassisi), via Giorgio Rizzo (da via Birago sino a piazza Roma), via Tenente La Rosa, via Madonna del Lume, via M. Regis, via D. Piraino, via Cavour, via Manzoni, via Minniti, via Brigiano, via San Giovanni da intersezione via Giorgio Rizzo a via dei Mille), il cui costo ordinario è 80 centesimi l’ora.

Chi sottoscriverà l’abbonamento pagherà 50 euro al mese per parcheggiare mezza giornata (potendo scegliere la fascia oraria), 80 euro invece se vorrà sostare per l’intera giornata. L’abbonamento potrà essere associato a due targhe non utilizzate ovviamene in contemporanea.

Se invece l’automobilista sceglie di utilizzare solo gli stalli della zona B (quella da 80 centesimi l’ora) il prezzo mensile sarà rispettivamente di 40 per mezza giornata e 70 per l’intera.

