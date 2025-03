Nuovo appuntamento della stagione concertistica “Milazzo Classica”. Venerdì 14 marzo, al teatro Trifiletti è in programma il concerto per pianoforte a quattro mani dei pianisti di fama internazionale Elvira Foti e Roberto Metro, direttori artistici della manifestazione mamertina.

Lo spettacolo dal titolo “L’orchestra in Salotto” prevede l’esecuzione di brani celeberrimi, composti originariamente per orchestra sinfonica e trascritti per pianoforte dallo stesso Roberto Metro.



Un’intera orchestra verrà riprodotta in un formato “da camera”, senza però compromettere la ricchezza sonora della partitura originale. Le trascrizioni riproducono, infatti, fedelmente tutti gli strumenti dell’orchestra sinfonica, compresi quelli che più difficilmente si prestano ad essere “tradotti” nel linguaggio pianistico. Nei vari brani è possibile individuare anche gli squilli di trombe, il rullo dei tamburi, i trilli dell’ottavino, i timpani, la grancassa, i piatti, l’arpa, il triangolo.



Si tratta di brani che richiedono grande tecnica doti che Elvira Foti e Roberto Metro hanno sempre dimostrato di possedere e di mettere in mostra nel corso della loro carriera che li ha visti esibirsi in tutto il mondo.





