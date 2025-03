E’ in programma per sabato 15 marzo al teatro Trifiletti di Milazzo il concerto di Tony Canto. Una delle tappe più attese del tour in cui presenterà il suo nuovo album Anima, uscito il 10 gennaio 2025 per l’etichetta Athena Produzioni. Un evento unico che promette di regalare agli appassionati di musica dal vivo un’esperienza intensa e coinvolgente.

Anima è il frutto di anni di esperienza internazionale, con un focus particolare sul lungo percorso di Tony Canto in Brasile, dove ha collaborato con alcuni dei migliori musicisti del panorama musicale.

Con questo album, Canto segna una nuova fase della sua carriera, presentando un lavoro che sfida le convenzioni di genere, esplorando la libertà musicale e creando un sound che travalica le etichette.

Ad esibirsi con lui i musicisti: Dino Rubino, pianoforte, Marco Bardoscia, contrabbasso e Enzo Zirilli batteria. Ma anche il milazzese Fabio Sodano.

Il musicista milazzese Fabio Sodano

“Sarà mio ospite – scrive Tony Canto sulla sua pagina Facebook – un milazzese talentuoso. Un fuoriclasse che condividerà con me alcuni momenti”.

